Stabiele groei eurozone

(ABM FN-Dow Jones) De economie in de eurozone is in het derde kwartaal in een stabiel tempo gegroeid. Dit bleek vrijdag uit voorlopige cijfers van statistiekbureau Eurostat.

De groei van 2,2 procent op kwartaalbasis was vrijwel gelijk aan die in het tweede kwartaal, toen de plus 2,1 procent bedroeg.

Op jaarbasis groeide de economie in de eurozone in de periode juli tot en met september met 3,7 procent. In het tweede kwartaal was op jaarbasis nog sprake van een groei van ruim 14 procent.

Eerder vanochtend werd bekend dat de grootste economie van de eurozone, Duitsland, in het derde kwartaal met 1,8 procent is gegroeid op kwartaalbasis en met 2,5 procent ten opzichte van een jaar eerder.