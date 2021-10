Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Shell iets Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft vrijdag het koersdoel voor Royal Dutch Shell iets verlaagd van 25,00 naar 24,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Analist Henry Tar sprak van een zwak derde kwartaal voor de energiereus, waarbij vooral de tak Integrated Gas volgens hem tegenviel. Daar stond dan wel een erg sterke kasstroom tegenover, meent hij. Afgelopen kwartaal profiteerde Shell van een grote derivatenwinst, maar ook als hiervoor wordt gecorrigeerd, dan nog kwam de operationele vrije kasstroom in de afgelopen twee kwartalen uit op 27,6 miljard dollar en daalde de schuld van Shell met 13,8 miljard dollar. Voor volgend jaar rekent Tarr op een flink agressiever aandeleninkoopprogramma van Shell, mede dankzij de verkoopopbrengst van de Texaanse bezittingen aan ConocoPhilips. Ook blijft de analist optimistisch over de vooruitzichten voor LNG op de middellange termijn. Bron: ABM Financial News

