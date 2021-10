Signify onderuit in rode AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend opnieuw lager, waarbij vooral de cijfers van Signify op weinig enthousiasme konden rekenen. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,0 procent tot 804,01 punten. Investment manager Simon Wiersma van ING zag dat de laatste bedrijfscijfers in Amsterdam slecht worden ontvangen, wijzend op onder meer verliezen voor Shell. "Dat lijkt ons een wat overdreven reactie zolang de olieprijs hoog blijft", aldus Wiersma. "We zien het als een teken van winstnemingen na een sterke rally", aldus Wiersma. Meer aandelen vonden de weg omlaag na cijfers, waaronder Flow Traders, AMG en Signify. Vooral Flow Traders heeft volgens IG een slecht derde kwartaal achter de rug. "Het kostenniveau is veel hoger dan in 2019, terwijl de handelsinkomsten langzaam naar dat niveau afzakken. Hoe moet het met een nóg lagere VIX? Wij willen het niet weten", aldus IG. Ook in de VS waren er enkele tegenvallers, zo zagen analisten van SEB, wijzend op lager dan verwachte winstcijfers voor Amazon en Apple. "Amazon heeft last van gestegen arbeidskosten en heeft moeite om goed personeel te vinden, terwijl Apple niet aan de vraag kan voldoen vanwege chiptekorten", aldus SEB. "Het sentiment lijkt stevig te draaien na de zwakke cijfers van Apple en Amazon", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Wel kreeg de markt volgens SEB wat steun van de groeicijfers over de Amerikaanse economie, die op donderdag verschenen. Die vielen lager uit dan verwacht. "Dit maakt het voor de Federal Reserve makkelijker om de steunmaatregelen te handhaven", aldus SEB. "De groeivertraging is voor een belangrijk deel te wijten aan de coronapandemie en problemen in de aanvoerketen, waardoor er minder kan worden geproduceerd", aldus Wiersma van ING. Het muntpaar euro/dollar koerste vrijdagochtend rond een niveau van 1,1652 en de olieprijzen maakten een pas op de plaats. Vandaag hebben beleggers op het bedrijfsvlak onder meer oog voor cijfers van de Amerikaanse oliegiganten Chevron en Exxon Mobil. Op macro-economisch vlak wordt in de VS onder meer het consumentenvertrouwen vrijgegeven, wat wordt vergezeld door een inflatiecomponent. Stijgers en dalers Onder de veelal roodgekleurde hoofdaandelen ging verlichtingsspecialist Signify met 7,7 procent onderuit na een tegenvallende cijferrapportage. Daarop verlaagde Degroof Petercam het koersdoel van 46,00 naar 44,00 euro. Volgens ING sloeg Signify in het derde kwartaal de plank volledig mis. Het bedrijf had te kampen met de problemen in de aanvoerketen. De techfondsen Prosus, Adyen en ASML verloren tot 2 procent. In de AMX gingen de handen juist op elkaar voor de cijfers van de veelgeplaagde vliegtuigmaatschappij Air France-KLM. Het aandeel won 4,9 procent. UBS sprak van meevallende cijfers. WDP sloot de rij met een verlies van 2,5 procent. In de AScX verloor CTP 2,9 procent. Brunel daalde na cijfers 1,7 procent, ondanks dat deze beter dan verwacht waren volgens ING. Bron: ABM Financial News

