Ajax en Ziggo verlengen hoofdsponsorschap tot en met 2025

Beeld: AFC Ajax

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft Ziggo langer als sponsor aan zich weten te binden. Dit bleek vrijdag uit een persbericht van de Amsterdamse club. De sponsordeal werd met twee jaar verlengd tot minimaal 2025. Hoeveel er met de verlenging is gemoeid, meldde Ajax niet. Ziggo staat al sinds 2015 op de shirts van Ajax. "We zijn trots op de verlenging van ons hoofdsponsorschap en zien dat de aantrekkingskracht van Ajax alleen maar toeneemt", aldus Ziggo. Bron: ABM Financial News

