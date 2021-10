Beursblik: meevallende cijfers Air France-KLM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Air France

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft een beter dan verwacht derde kwartaal achter de rug. Dit stelt analist Jarrod Castle van UBS vrijdag. De omzet van 4,6 miljard euro was 100 miljoen euro meer dan Castle had verwacht. En de EBIT van 132 miljoen euro lag 26 miljoen euro hoger dan de analist had voorzien, terwijl ook het verlies meeviel. Nadat Air France-KLM in het derde kwartaal op 66 procent van de capaciteit in 2019 vloog, denkt de maatschappij dit in het lopende vierde kwartaal te kunnen opvoeren naar 70 tot 75 procent. UBS heeft een Neutraal advies op Air France-KLM met een koersdoel van 4,50 euro. Het aandeel steeg vrijdag 3,7 procent naar 4,09 euro. Bron: ABM Financial News

