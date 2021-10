Beursblik: UBS verlaagt koersdoel Flow Traders Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft vrijdag het koersdoel voor Flow Traders verlaagd van 25,25 naar 24,00 euro bij handhaving van het verkoopadvies. Analisten van UBS verwachten dat de volatiliteit zal blijven afnemen na de pieken in de eerste helft van 2020. "Wij verwachten dat de tegenwind aanhoudt voor de omzet- en winstontwikkeling in de komende twaalf tot achttien maanden", aldus de marktvorsers. Het aandeel verloor vrijdagochtend 1,4 procent op 29,78 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.