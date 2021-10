Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel Signify Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft vrijdag het koersdoel voor Signify verlaagd van 46,00 naar 44,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Na ietwat tegenvallende resultaten in het tweede kwartaal, was er opnieuw sprake van een tegenvallend kwartaal, vanwege externe factoren, aldus analist Frank Claassen. "Aan de vraag ligt het niet", zo stelde hij. "Signify zou de verwachtingen hebben overtroffen als er geen problemen waren geweest met de aanvoerketen. Signify liep naar eigen zeggen ruim 100 miljoen euro aan omzet mis door deze problemen.” De problemen hadden een nog grotere impact dan in het tweede kwartaal en deze zullen ook in de komende maanden op de resultaten drukken, voorziet Degroof. “Ondanks de terugval in de omzet, blijft de marge overeind", merkte Claassen op. Dit is een signaal dat Signify actief de prijzen opvoert om de hogere kosten van grondstoffen door te berekenen. Het aandeel Signify daalde vrijdagochtend met 7,4 procent tot 40,88 euro. Bron: ABM Financial News

