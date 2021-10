Beursblik: Brunel presteert beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Brunel heeft het in het derde kwartaal beter gedaan dan verwacht. Dit bleek vrijdag uit een analyse door ING van de resultaten van de Amsterdamse detacheerder. ING wees daarin onder andere op de aangepaste EBIT van 13,6 miljoen euro, waarvoor ING vooraf 11,3 miljoen euro had verwacht. Die meevaller was breed gedragen, aldus de analist. De outlook van Brunel voor het gehele jaar van 43 tot 45 miljoen euro voor de EBIT verhoudt zich gunstig ten opzichte van de raming van de bank van 40,7 miljoen euro. Dat geldt ook voor de outlook voor de omzet, die Brunel verwacht uit te komen tussen de 880 en 900 miljoen euro, waar ING 863 miljoen euro in zijn taxatie heeft staan. "Een sterke outlook", aldus ING. ING heeft het advies voor het aandeel Brunel op Kopen staan met een koersdoel van 14,75 euro. Brunel noteerde vrijdag op een rood Damrak 3,0 procent lager op 11,70 euro. Bron: ABM Financial News

