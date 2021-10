'Signify schiet flink tekort' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft in het derde kwartaal van dit jaar de plank volledig misgeslagen. Dit oordeelde analist Marc Hesselink van ING vrijdag. De autonome omzetgroei viel 5 procent lager uit dan verwacht en de aangepaste EBITA zelfs 9 procent. Dit viel bijna volledig toe te schrijven aan de divisie Digital Solutions, aldus Hesselink. De andere divisies presteerden grofweg in lijn met de verwachtingen, waarbij Digital Products het iets beter deed en Conventional iets minder. Het orderboek was weliswaar 90 procent hoger op jaarbasis, maar dit kon niet worden omgezet in hogere verkopen. "Het is daarom moeilijk om het belang van dit cijfer in te schatten, omdat het cijfer relatief is en voor de eerste keer wordt gemeld." De brutomarge was ook zwakker dan verwacht. Signify wist de prijzen te verhogen en de mix te verbeteren, maar dit werd volledig teniet gedaan door een hogere kostprijs. "Na optimisme bij de publicatie van de update over het tweede kwartaal, laten de cijfers over het derde kwartaal opnieuw zien dat ondanks aantrekkende fundamentals op lange termijn, de korte termijn er voor Signify er niet geweldig uitziet", aldus Hesselink. Volgens ING moet de consensus voor de aangepaste EBITA dit jaar met 5 procent neerwaarts bijgesteld worden of misschien wel meer als er rekening wordt gehouden met verdere verstoringen in de aanvoerketen. ING heeft een koopadvies op Signify met een koersdoel van 65,00 euro. Het aandeel daalde vanochtend met 6,7 procent tot 41,16 euro. Bron: ABM Financial News

