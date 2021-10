Daimler boekt hogere winst ondanks chiptekorten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Daimler

(ABM FN-Dow Jones) Daimler heeft in het derde kwartaal van dit jaar meer winst geboekt, ondanks een tekort aan halfgeleiders, dat op de productie en verkoop drukte. Dit maakte de Duitse autobouwer vrijdagochtend bekend. "We blijven op koers voor onze jaardoelen, ondanks de uitdagende omstandigheden", zei CFO Harald Wilhelm. In het afgelopen kwartaal kwam de winst uit op 2,47 miljard euro tegen 2,05 miljard euro een jaar eerder. Het EBITA resultaat steeg met 17 procent tot 3,58 miljard euro, dankzij onder meer een betere productmix en focus op de kostenbasis. De omzet daalde wel licht, van 40,28 naar 40,08 miljard euro, waarbij de chiptekorten een impact hadden op de productie en verkoop van auto's. Daimler verkocht 25 procent minder auto's. Voor 2021 mikt Daimler onverminderd op een omzet en EBIT die significant hoger liggen dan een jaar eerder. De autobouwer verwacht ook dat de tekorten van componenten en verstoringen in de aanvoerketen de mondiale autoproductie blijven teisteren in het vierde kwartaal. Hoewel de chiptekorten zullen afnemen in het lopende kwartaal ten opzichte van het derde, blijven tekorten ook een probleem in 2022, zo voorziet de autobouwer. Bron: ABM Financial News

