Jefferies verlaagt koersdoel Flow Traders

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft vrijdag het koersdoel voor Flow Traders verlaagd van 40,00 naar 36,50 euro bij handhaving van het koopadvies. Na publicatie van de cijfers over het derde kwartaal door de flitshandelaar, verlaagden de analisten de ramingen voor de winst per aandeel voor de periode 2021 tot en met 2023 met 8 tot 10 procent. Als gevolg kwam Jefferies tot een lager koersdoel. De handelsinkomsten vielen in het derde kwartaal lager uit dan de bandbreedte waarop Jefferies mikte, als gevolg van een lagere volatiliteit. Toch is Jefferies van mening dat de groei van de handel in ETP-producten en crypto positief kan verrassen op lange termijn. Daarom werd het koopadvies wel gehandhaafd. Het aandeel Flow Traders maakte donderdag een koersval van 14,5 procent tot 30,20 euro. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News