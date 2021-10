Accell stelt directeur voor aanvoerketen aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Accell Group

(ABM FN-Dow Jones) De raad van commissarissen van Accell wil Francesca Gamboni benoemen als Chief Supply Chain Officer en daarmee opnemen in de raad van bestuur van de fietsenproducent. Dit maakte Accell vrijdag voorbeurs bekend. Voor deze benoeming roept de raad een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeen die staat gepland op 15 december van dit jaar. Bij de cijfers eind juli waarschuwde Accell dat wereldwijde verstoringen in de aanvoer zowel impact kunnen hebben op de verkoop van fietsen als van onderdelen en accessoires. Ook analisten van Degroof Petercam wezen recent al op de problemen in de aanvoerketen en de impact die deze hebben op Accell. De bank zag wel dat bij Accell, ondanks een tekort aan onderdelen en problemen in aanvoerketen die de groei drukten, de marge in de eerste jaarhelft hoger dan verwacht lag. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.