Meer omzet voor Brunel

(ABM FN-Dow Jones) Brunel International heeft in het derde kwartaal van 2021 de omzet en het resultaat zien oplopen. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de specialistische detacheerder. "De maand op maand omzetgroei over de afgelopen periode heeft geresulteerd in een sterke groei dit jaar tot nog toe", zei CEO Jilko Andringa vrijdag in een toelichting. De topman sprak verder van een positief marktmomentum. In bijna alle regio's werd omzetgroei behaald. Daarin waren de Amerika's, Azië en Rusland leidend. Wel wees Andringa op een toenemend tekort op de arbeidsmarkt. De omzet steeg met 10 procent naar 227 miljoen euro. De brutowinst steeg met 15 procent op jaarbasis, terwijl de marge met 1,1 procentpunt opliep naar 23,9 procent. Over de eerste negen maanden van dit jaar kwamen de kostenbesparingen uit op 4,9 miljoen euro, waarmee de EBIT met 68 procent steeg naar 31,9 miljoen euro. Over deze periode behield Brunel een kaspositie van 138,4 miljoen euro. Outlook Voor het gehele jaar gaat de Amsterdamse detacheerder uit van een omzet van 880 tot 900 miljoen euro en een EBIT tussen de 43 en 45 miljoen euro. In 2020 was dit respectievelijk 893 miljoen en 28,8 miljoen euro. Verder zei Andringa dat nu de coronarestricties afnemen, Brunel kan terugkeren naar groei, en het fundament is gelegd voor een hoge enkelcijferige groei in de komende jaren. Het aandeel Brunel sloot donderdag op een rood Damrak 1,3 procent lager op 11,90 euro. Bron: ABM Financial News

