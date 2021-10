Signify negatiever gestemd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft in het derde kwartaal van 2021 de omzet en marges zien teruglopen en werd negatiever over de verwachtingen voor de rest van het jaar. Dat bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van het verlichtingsbedrijf. CEO Eric Rondolat wees op een sterke vraag naar slimme verlichting, waarbij het orderboek met 90 procent steeg in vergelijking met een jaar eerder. Tegelijk sprak de topman ook van een "verstoord extern klimaat" in het afgelopen kwartaal, wijzend op de problemen in de aanvoerketen. Daardoor had Signify naar eigen zeggen moeite om aan de hoge vraag te voldoen. Wel kon het bedrijf de prijzen verhogen om de impact van inflatie op te vangen, waardoor de aangepaste EBITA-marge in de dubbele cijfers bleef. De omzet daalde op jaarbasis van 1,73 miljard naar 1,64 miljard euro, wat neerkomt op een vergelijkbare omzetdaling van 4,8 procent. Analisten die bijdroegen aan de consensus mikten op een omzet van ruim 1,7 miljard euro, of een vergelijkbare groei van 0,3 procent. Signify behaalde verder een aangepaste EBITA van 182 miljoen euro met een bijbehorende marge van 11,1 procent. Dat was vorig jaar nog 11,5 procent. Daarmee presteerde het verlichtingsbedrijf wel iets slechter dan de 198 miljoen euro en een onveranderde marge van 11,5 procent waarop de analisten rekenden. Inclusief reorganisatiekosten en andere bijzondere posten ter waarde van 34 miljoen euro kwam de EBITA uit op 149 miljoen euro. Onder aan de streep bleef in het derde kwartaal een nettowinst van 94 miljoen euro over. Dat was een jaar eerder 90 miljoen euro en analisten hadden gerekend op 89 miljoen euro. De vrije kasstroom daalde op jaarbasis van 214 miljoen naar 85 miljoen euro. Hier rekenden analisten op een daling tot 90 miljoen euro. De schulden bedroegen 1,41 miljard euro per 30 september tegen 1,38 miljard euro op 30 juni dit jaar. Outlook Signify verwacht dat de verstoringen in de aanvoerketen in de komende maanden aanhouden en de resultaten zullen drukken. Als gevolg verwacht het bedrijf dit jaar nu aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedtes uit te komen voor de voorziene vergelijkbare omzetgroei en de aangepaste EBITA-marge. Signify mikt op een vergelijkbare omzetgroei dit jaar van 3 tot 6 procent met een aangepaste EBITA-marge van 11,5 tot 12,5 procent. Signify rekent daarnaast op een vrije kasstroom van meer dan 8 procent van de omzet in 2021. Voor heel 2021 mikt de analistenconsensus op een omzet van 6,82 miljard euro met een vergelijkbare groei van 4,4 procent. De aangepaste EBITA zal 806 miljoen euro bedragen en de nettowinst 363 miljoen euro, voorzien de analisten. Bron: ABM Financial News

