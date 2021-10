Problemen aanvoerketen jagen Amazon op kosten

(ABM FN-Dow Jones) Amazon.com heeft in het derde kwartaal de winst harder zien afnemen dan verwacht en gaf een zwakke outlook voor het huidige kwartaal. De Amerikaanse e-commercereus probeert het hoofd te bieden aan de aanhoudende problemen in de aanvoerketen en krapte op de arbeidsmarkt in de VS, werd donderdag nabeurs duidelijk uit de kwartaalcijfers.

De omzet steeg van 96,15 miljard naar 110,8 miljard dollar. Amazon rekende vooraf op een omzet van 106 miljard tot 112 miljard dollar en analisten geraadpleegd door FactSet voorspelden 111,15 miljard dollar.

De operationele winst daalde van 6,2 tot 4,9 miljard dollar, waar Amazon vooraf 2,5 tot 6,0 miljard dollar voorspelde. Onder de streep resteerde een nettowinst van 3,2 miljard dollar, of 6,12 per aandeel. Analisten gingen uit van 8,90 dollar per aandeel.

In dezelfde periode in 2020 werd nog een nettowinst behaald van 6,3 miljard dollar. De winstdaling was sinds het tweede kwartaal van 2017 niet zo groot.

Outlook

In het vierde kwartaal zal het bedrijf miljarden extra aan kosten maken in de consumentenactiviteiten "terwijl we het hoofd bieden aan tekorten aan arbeidskrachten, hogere loonkosten, wereldwijde problemen met de toeleveringsketen en hogere vracht- en verzendkosten, waarbij we er alles aan doen om de impact op klanten en verkooppartners te minimaliseren deze feestdagen", aldus het bedrijf.

Recent werd bekend dat Amazon flink 150.000 tijdelijke arbeidskrachten aanneemt voor de feestdagenperiode.

Voor het vierde kwartaal rekent Amazon op een omzet van 130 tot 140 miljard dollar en een operationele winst van 0 tot 3 miljard dollar. In het vierde kwartaal van 2020 werd een omzet behaald van 125,56 miljard dollar en een operationele winst van 6,87 miljard dollar.

Analisten voorspelden voor het vierde kwartaal een omzet van 142,17 miljard dollar en een operationele winst van 7,71 miljard dollar.

Het aandeel van Amazon daalde donderdag in de nabeurshandel op Wall Street ruim 4 procent.