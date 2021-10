Olieprijs herstelt licht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag na een volatiele dag alsnog licht gestegen. Bij een settlement van 82,81 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,2 procent duurder. Brent werd bijna een half procent goedkoper op 83,56 dollar. Woensdag kwamen de olieprijzen na dagen van stijgingen onder druk te staan. Uit het wekelijkse Amerikaanse voorradenrapport bleek dat de olievoorraden in de VS vorige week met ruim 4 miljoen vaten zijn gestegen, terwijl de benzinevoorraden met 2 miljoen vaten daalden. Verder meldde Iran dat het volgende maand weer gaat onderhandelen over een atoomakkoord. Als er een deal wordt gesloten, komt er meer Iraanse olie op de markt. "Het ultieme doel van de gesprekken is dat het nucleaire akkoord uit 2015 volledig wordt hersteld, wat waarschijnlijk ook betekent dat de Amerikaanse sancties op Iran worden opgeheven. Hoe de gesprekken zich ontwikkelen is bepalend voor de olie-outlook in 2022", denkt analist Warren Patterson van ING. "We houden er momenteel rekening mee dat de Iraanse productie eind 2022 1,3 miljoen vaten per dag hoger ligt dan waar men het jaar mee begint. Als die toename er niet komt, dan zal de markt waarschijnlijk meer in balans zijn dan waar we momenteel rekening mee houden voor 2022", aldus de analist. Bron: ABM Financial News

