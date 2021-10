Facebook verandert naam in Meta Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Facebook

(ABM FN-Dow Jones) Facebook verandert zijn naam in Meta. Dit heeft oprichter en CEO Mark Zuckerberg donderdag aangekondigd tijdens een jaarlijks event van het bedrijf. Over de naamsverandering werd al een tijdje gespeculeerd. De naamsverandering moet de groeikansen van het bedrijf reflecteren buiten de traditionele social media activiteiten. Zuckerberg gaf maandag bij de derdekwartaalcijfers al aan dat zijn bedrijf zich de komende jaren gaat richten op de metaverse, een gedeelde online wereld waarin mensen kunnen praten, werken en gamen. Vanaf 1 december gaan aandelen van het voormalige Facebook handelen onder het tickersymbool MVRS. Met ingang van de cijfers over het vierde kwartaal zal Meta cijfers rapporteren van twee verschillende segmenten; Family of Apps, met daarin Facebook, Instagram en WhatsApp, en Reality Labs. Analisten van Bank of America schreven eerder deze week in een analyse dat hoewel de metaverse kansen biedt het jaren zal duren voor Facebook, of Meta er de vruchten van kan plukken. Aandelen Facebook noteren donderdagavond 4 procent hoger. Bron: ABM Financial News

