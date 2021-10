Wall Street koerst hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren donderdag hoger, met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 wint 0,7 procent, de Nasdaq stijgt 1,1 procent en de Dow Jones index noteert 0,4 procent in de plus.

Vooralsnog lijken beleggers gerustgesteld door de resultaten die bedrijven laten zien, waarmee duidelijk wordt dat ze in staat zijn om de problemen in de aanvoerketen maar ook de hoge inflatie en economische groeivertragingen op te vangen.

"De winstgroei is erg sterk", concludeerde marktanalist Kiran Ganesh van UBS Global Wealth Management, eraan toevoegend dat de markt ook steun haalt uit de trage vooruitgang in Washington wat wetgeving betreft om de belasting op bedrijven en vermogende particulieren te verhogen.

Het belangrijkste macro-nieuws van de dag kwam vanmiddag. Zo werd bekend dat de Amerikaanse economie in het derde kwartaal minder hard is gegroeid. Het bruto binnenlands product steeg op jaarbasis met 2,0 procent, terwijl de markt rekende op een groei van 2,8 procent. In het tweede kwartaal groeide de economie in de Verenigde Staten nog met 6,7 procent.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade kampt de Amerikaanse economie momenteel met verschillende uitdagingen, waarvan de problemen in de aanvoerketen een van de voornaamste is.

De bottlenecks zijn volgens Aslam ontstaan door het rappe economische herstel in de eerste helft van 2021, toen coronalockdowns werden versoepeld en uitgebreide vaccinatieprogramma's hielpen om het virus in te dammen. Daarnaast is het lastig voor bedrijven om vacatures op te vullen vanwege een gebrek aan arbeidskrachten.

Ondertussen noteert de inflatie in de VS op het hoogste niveau in 30 jaar. Vrijdag verschijnt de voor de Federal Reserve PCE-inflatie. De kerninflatie zou in september zijn uitgekomen op 3,7 procent, van 3,6 procent in augustus.

Op macro-economisch vlak werd donderdagmiddag verder bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week opnieuw is gedaald. Het aantal nieuwe aanvragen daalde met 10.000 tot 281.000, terwijl de markt rekenden op 289.000 nieuwe aanvragen.

De euro/dollar noteert donderdagavond op 1,1682. Een vat WTI-olie is een half procent goedkoper op 82 dollar. Iran zou volgende maand weer gaan onderhandelen over een atoomakkoord.

Bedrijfsnieuws

Caterpillar heeft in het derde kwartaal van 2021 hogere resultaten behaald, waarbij de winst ruimschoots verdubbelde en de omzet met 25 procent steeg. Het aandeel wint donderdag ruim 3 procent.

Comcast behaalde in het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst. Het concern profiteerde van een sterke omzetgroei bij zijn NBCUniversal-divisie door de terugkeer van bezoekers naar zijn themaparken en had succes met zijn streaming mediaplatforms. Het aandeel daalt toch ruim een half procent.

eBay noteert meer dan 6 procent lager, nadat het Amerikaanse online veilinghuis woensdagavond over het afgelopen kwartaal een lagere nettowinst rapporteerde ondanks een hogere omzet. Wel presteerde eBay beter dan verwacht, maar de vooruitzichten stelden de markt teleur.

Ford stijgt 8,5 procent. De Amerikaanse autofabrikant stelde het afgelopen kwartaal qua winst-ontwikkeling teleur, maar onderliggend was het resultaat beter. Daarbij verhoogde Ford de outlook voor het hele boekjaar.

Mastercard heeft in het derde kwartaal fors meer omzet en winst geboekt dankzij een toenemende bestedingsdrift bij klanten in combinatie met een belastingvoordeel. Het aandeel daalt 2 procent.

Merck behaalde in het derde kwartaal beter dan verwachte resultaten. Verder meldde het farmabedrijf dat het de productie van zijn veelbelovende coronapil in 2022 gaat verdubbelen naar zeker 20 miljoen kuren. Het aandeel stijgt ruim 6 procent.

Aandelen van Yum Brands dalen licht, hoewel de uitbater van KFC en Taco Bell restaurants donderdag met beter dan verwachte resultaten kwam.

Nabeurs volgen Apple, Amazon.com en Starbucks met resultaten.