Europese beurzen sluiten verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag verdeeld geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot 0,2 procent in het groen op 475,16 punten. De Duitse DAX liet een bescheiden verlies zien van 0,1 procent op 15.696,33 punten. De Franse CAC 40 won 0,8 procent bij een slotstand van 6.804,22 punten. De Britse FTSE verloor donderdag 0,1 procent op 7.249,47 punten.

De handelsdag stond in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Conform verwachting handhaafde de ECB het monetaire beleid. De persconferentie van voorzitter Christine Lagarde stond in het teken van de hoge inflatie.

Lagarde splitste de inflatie op in drie componenten: ten eerste een verstoring van de aansluiting van vraag en aanbod, door het opveren van de economie na de coronapandemie, ten tweede de verhoogde energieprijzen en ten derde een effect van hogere btw in Duitsland. Al deze drie componenten zullen na verloop van tijd weer wegebben, zei Lagarde.

Ondanks de nadruk die Lagarde legde op 'inflatie, inflatie, inflatie', is ze er volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe niet in geslaagd om een eerder dan verwachte renteverhoging uit de hoofden te praten van beleggers.

De markten mikten voorafgaand aan het rentebesluit op renteverhogingen van in totaal 20 basispunten tegen het eind van 2022. Lagarde benadrukte donderdag dat de huidige inflatiedata niet voldoende zijn om de ECB te dwingen om het monetaire beleid te verkrappen en gaf aan dat de door de markten verwachte renteverhogingen niet in lijn zijn met de guidance van de ECB.

"Hoewel de ECB [opnieuw] communiceerde dat de hoge inflatie tijdelijk is en de marktverwachting van renteverhogingen te agressief, was die communicatie vandaag niet voldoende om valuta- en obligatiehandelaren te overtuigen", meent Sammani.

De Duitse tienjaarsrente noteerde rond het slot op 0,14 procent negatief, van -0,17 procent voorafgaand aan het rentebesluit. De euro/dollar handelde 0,7 procent hoger op 1,1684.

Volgens econoom Carsten Brzeski van ING was het opvallend dat Lagarde, al dan niet per ongeluk, aangaf dat het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) naar verwachting zoals gepland in maart 2022 eindigt.

Al met al lijkt de ECB volgens Brzeski geen haast te hebben om het monetaire beleid te verkrappen. ING verwacht dat de rente pas in de tweede helft van 2023 wordt verhoogd.

Op macro-economisch vlak was er donderdag, ook in het kader van het monetaire beleid van de ECB, aandacht voor Duitse inflatiecijfers. De consumentenprijzen stegen in oktober met 4,5 procent op jaarbasis, bleek uit voorlopige data. Er was een inflatieniveau van 4,4 procent, na 4,1 procent in september.

Vrijdag verschijnen inflatie- en groeidata uit de eurozone en Frankrijk. Voor de inflatie in de eurozone wordt gerekend op een toename van 3,4 procent in september naar 3,7 procent in oktober.

De olieprijs noteerde donderdag rond het Europese slot licht lager. Een vat West Texas Intermediate werd 0,2 procent goedkoper rond 83 dollar.

Bedrijfsnieuws

Royal Dutch Shell heeft in het derde kwartaal goed geprofiteerd van de hogere olie- en gasprijzen met een verviervoudiging van de winst, wat nog achterbleef bij wat analisten hadden verwacht. Ook meldde inmiddels de activistische aandeelhouder Daniel Loeb zich bij het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Hij stuurt aan op een opsplitsing van het bedrijf. Het aandeel verloor 3 procent in Londen. BP daalde ruim 1,5 procent.

Sectorgenoot TotalEnergies heeft in het derde kwartaal de winst stevig zien stijgen, zoals ook verwacht. Toch verloor het aandeel in Parijs bijna een procent.

Brouwer AB InBev presteerde in het derde kwartaal op vrijwel alle fronten beter dan analisten hadden verwacht. Ook verhoogde de brouwer de outlook en zei aandeelhouder Altria geen plannen te hebben om het belang in InBev te verkopen. Dit werd beloond met een koerswinst van meer dan 10 procent in Brussel.



Volkswagen heeft donderdag de outlook voor dit jaar gehandhaafd, nadat de operationele winst en omzet in het derde kwartaal daalden door een tekort aan halfgeleiders. Het aandeel daalde bijna 4 procent in Frankfurt.

Unibail-Rodamco-Westfield heeft in de eerste negen maanden van dit jaar de huurinkomsten zien dalen als gevolg van verschillende coronabeperkingen. Het aandeel daalde meer dan 8 procent en was daarmee de grootste daler in de CAC 40.

Sanofi heeft in het derde kwartaal meer omzet en winst geboekt en verhoogde zijn verwachting voor het jaar. Het aandeel steeg licht.

Aandelen van chipproducenten deden donderdag goede zaken. Infineon was een van de sterkhouders in de DAX met een plus van ruim 2 procent, STMicroelectronics won als koploper in Parijs zelfs 6 procent en Besi en ASMI stegen zo'n 2 tot 3 procent in Amsterdam.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen flink hoger. De S&P 500 steeg 0,8 procent.