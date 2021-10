Nieuwe CEO voor Borsa Italiana Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De raad van bestuur van Borsa Italiana en de raad van commissarissen van Euronext dragen Fabrizio Testa voor als CEO voor het Italiaanse beursbedrijf. Dit meldde Euronext donderdag nabeurs. Testa is momenteel CEO van MTS en zal Raffaele Jerusalmi opvolgen, die per 28 november 2021 zijn functie zal neerleggen. Naast de positie van CEO werd Testa tevens voorgedragen als hoofd van de divisie vastrentende waarden en lid van de raad van bestuur van Euronext. De nominatie zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de regelgevende instanties en de aandeelhouders. Jerusalmi was 11 jaar CEO van de Italiaanse beurs. Volgens het persbericht van Euronext stapt hij op in goed overleg. De reden voor zijn vertrek werd niet gegeven. In april dit jaar rondde Euronext de overname van Borsa Italiana af. De acquisitie kostte ruim 4,4 miljard euro. Bron: ABM Financial News

