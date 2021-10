Beursblik: communicatie Lagarde blijft moeizaam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ECB

(ABM FN-Dow Jones) Met een weinig spannend rentebesluit en een persconferentie die vooral in het teken stond van de hoge inflatie, is voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde er niet in geslaagd om een eerder dan verwachte renteverhoging uit de hoofden te praten van beleggers. Dit concludeerde valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe na afloop van het persmoment van Lagarde. De markten mikten voorafgaand aan het rentebesluit op renteverhogingen van in totaal 20 basispunten tegen het eind van 2022. Lagarde benadrukte donderdag dat de huidige inflatiedata niet voldoende zijn om de ECB te dwingen om het monetaire beleid te verkrappen en gaf aan dat de door de markten verwachte renteverhogingen niet in lijn zijn met de guidance van de ECB. "Hoewel de ECB [opnieuw] communiceerde dat de hoge inflatie tijdelijk is en de marktverwachting van renteverhogingen te agressief, was die communicatie vandaag niet voldoende om valuta- en obligatiehandelaren te overtuigen", meent Sammani. De Duitse tienjaarsrente noteerde donderdag aan het eind van de middag op 0,13 procent negatief, van -0,17 procent voorafgaand aan het rentebesluit. De euro/dollar handelde 0,6 procent hoger op 1,1672. Volgens econoom Carsten Brzeski van ING was het opvallend dat Lagarde, al dan niet per ongeluk, aangaf dat het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) naar verwachting zoals gepland in maart 2022 eindigt. Als dat inderdaad het geval is, dan zal de ECB-bijeenkomst in december een aantal vragen moeten beantwoorden, bijvoorbeeld hoeveel opkopen nodig zijn om de inflatie terug te dringen tot een meer houdbaar niveau. Brzeski verwacht dat de ECB het PEPP-programma vanaf januari geleidelijk gaat afbouwen tot de einddatum in maart. De centrale bank zal vervolgens een nieuw opkoopprogramma starten of het bestaande Asset Purchase Programme flexibeler maken om een 'cliff effect' te voorkomen, denkt de econoom. ING verwacht dat de rente pas in de tweede helft van 2023 wordt verhoogd. Al met al lijkt de ECB volgens Brzeski geen haast te hebben om het monetaire beleid te verkrappen. Als de bijeenkomst van vandaag volgens Lagarde in het teken stond van 'inflatie inflatie, inflatie', dan zal die in december waarschijnlijk gekarakteriseerd kunnen worden als één die in het teken zal staan van 'tapering, tapering, tapering', voorspelt de ING-econoom. Bron: ABM Financial News

