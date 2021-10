ECB legt uit waarom de inflatie gaat dalen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank blijft ervan overtuigd dat de inflatie in de loop van volgend jaar zal terugzakken van het huidige hoge niveau, ook al kan die eerst nog stijgen en zal de verzwakking langer op zich laten wachten dan eerder werd voorzien. Dat was de boodschap van president Christine Lagarde van de ECB in haar persconferentie bij het rentebesluit.

Zoals verwacht veranderde de ECB zijn monetaire beleid niet. De vergadering ging grotendeels over de inflatie en de factoren die daarin een rol spelen, zei Lagarde.

Lagarde splitste de inflatie op in drie componenten: ten eerste een verstoring van de aansluiting van vraag en aanbod, door het opveren van de economie na de coronapandemie, ten tweede de verhoogde energieprijzen en ten derde een effect van hogere btw in Duitsland. Al deze drie componenten zullen na verloop van tijd weer wegebben, zei Lagarde. Zo zal het effect van de Duitse btw, dat goed zou zijn voor ongeveer 50 basispunten, weer verdwijnen vanaf begin 2022.

Ook zullen vraag en aanbod na verloop van tijd weer beter op elkaar gaan aansluiten, zei Lagarde, doordat er fabrieken worden gebouwd voor de benodigde chips, en schepen worden gebouwd om tekorten in de transportcapaciteit aan te vullen. Dit zal wel langer duren dan eerder verwacht, maar zal in de loop van 2022 verbeteren, voorziet de ECB.

De energieprijzen zijn hoog door diverse factoren. Hiervan verwacht de ECB dat er een stabilisering zal zijn, mogelijk gevolgd door een beperkte daling.

Lagarde zei ook dat de prijsdruk nog wel verder kan toenemen, voordat deze weer afneemt. Ook merkte ze op dat de marktverwachting voor de inflatie richting het doel van 2 procent aan het bewegen is.

Een van de vragen tijdens de persconferentie ging over een andere 'disconnect' dan de economie, namelijk die tussen de verwachtingen van de centrale bank en die van financiële instellingen. De markten prijzen namelijk in dat de ECB veel eerder zal beginnen met het verhogen van de rente, dan de ECB voorziet.

Lagarde gaf toe dat de boodschap van de ECB blijkbaar nog niet door iedereen wordt geloofd, of mogelijk niet helemaal begrepen. "De kunst van de herhaling en de kracht van onze overtuiging zullen uiteindelijk moeten doorkomen", zei de president. "Daarom spenderen we ook veel tijd aan het ontleden van onze inflatieverwachting. We geloven dat onze projecties correcties zijn. Als ik meer moet doen om de boodschap door te geven, dan zal ik dat doen, maar de boodschap zal niet veranderen", aldus de ECB-president.

Volgens Lagarde hoeft de markt niet te vrezen voor een stagflatie-scenario, waarin economische stagnatie hand in hand gaat met hoge inflatie. "Om te beginnen is er geen stagnatie", zei Lagarde, wijzend op de aanhoudende groei.

Over de verschillen in opvattingen tussen de ECB en andere centrale banken, zei Lagarde zulke vergelijkingen te verfoeien, omdat de economieën te verschillend zijn.

In de eurozone steeg in de inflatie in september naar 3,4 procent, van 3,0 procent in augustus. Verwacht wordt dat morgen een inflatiecijfer van 3,7 procent voor oktober wordt bekendgemaakt.