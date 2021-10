Wall Street koerst af op hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen donderdag af op een hogere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,3 procent in het groen.

Ondanks de recente druk, lijken beleggers gerustgesteld door de bedrijfswinsten die laten zien dat bedrijven in staat zijn geweest om problemen, zoals in de aanvoerketen, de hoge inflatie en de vertraging van de Chinese economische groei, op te vangen. Ondanks de terugval van de S&P 500 ligt de index op koers voor zijn grootste maandelijkse stijging sinds november.

"De winstgroei is erg sterk", concludeerde marktanalist Kiran Ganesh van UBS Global Wealth Management, eraan toevoegend dat de markt ook steun haalt uit de trage vooruitgang in Washington wat wetgeving betreft om de belasting op bedrijven en vermogende particulieren te verhogen.

Op macro-economisch vlak werd voorbeurs bekend dat de groei van de Amerikaanse economie in het derde kwartaal is vertraagd. Het bruto binnenlands product steeg in het derde kwartaal op jaarbasis met 2,0 procent, terwijl de markt rekende op een groei van 2,8 procent. In het tweede kwartaal groeide de economie nog met 6,7 procent.

Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS is vorige week opnieuw gedaald. Het aantal nieuwe aanvragen daalde met 10.000 tot 281.000, terwijl de markt rekenden op 289.000 nieuwe aanvragen.

Later op de dag volgen de aanstaande woningverkopen van september.

De euro/dollar noteerde op 1,1594. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1598 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1604 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 1,2 procent lager.

Bedrijfsnieuws

Caterpillar heeft in het derde kwartaal van 2021 een verdere groei bewerkstelligd. De fabrikant boekte een nettowinst van 1,4 miljard dollar. Dat is een ruimschootse verdubbeling ten opzichte van de 668 miljoen dollar in het derde kwartaal van 2020. De omzet steeg met 25 procent naar 12,4 miljard dollar. Het aandeel steeg voorbeurs 1,7 procent.

Comcast heeft in het afgelopen kwartaal een hogere omzet en winst geboekt. Het concern profiteerde met name van een sterke omzetgroei bij zijn NBCUniversal-divisie door de terugkeer van bezoekers naar zijn themaparken, evenals het succes van zijn lineaire en streaming mediaplatforms. Het aandeel won voorbeurs 3,3 procent.

Mastercard boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 2,4 miljard dollar, ofwel 2,44 dollar per aandeel, op een omzet van 5,0 miljard dollar. Het aandeel steeg voorbeurs 2,8 procent.

eBay noteerde voorbeurs 5,5 procent lager, nadat het Amerikaanse online veilinghuis woensdagavond over het afgelopen kwartaal een lagere nettowinst rapporteerde ondanks een hogere omzet. Wel presteerde eBay beter dan verwacht, maar de vooruitzichten stelden de markt wel teleur.

Ford steeg voorbeurs 9,2 procent. De Amerikaanse autofabrikant heeft het afgelopen kwartaal met de winst teleurgesteld. Onderliggend viel de winst wel mee, en de Amerikaanse autofabrikant verhoogde dan ook outlook voor het hele boekjaar.

Nabeurs volgen zwaargewichten Apple, Amazon.com en Starbucks.

Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,5 procent lager op 4.551,68 punten. De Dow Jones index eindigde 0,7 procent in het rood op 35.490,69 punten en technologiebeurs Nasdaq sloot vlak op 15.235,84 punten.