Beursblik: resultaten Fugro blijven achter bij verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Fugro in het derde kwartaal kwamen onder de verwachtingen van analisten en van Degroof Petercam uit, maar daar staat tegenover dat het vermogen om op de middellange termijn vooruit te kijken is verbeterd. Dit bleek donderdag uit een analyse van Degroof Petercam. Met een omzetstijging van 5 procent naar 378 miljoen euro bleef de bodemonderzoeker onder de verwachting van het analistenhuis, dat uitging van een omzet van 395 miljoen euro. De analistenconsensus rekende op een omzet van 408 miljoen euro. Volgens Degroof Petercam oogt het orderboek bemoedigend. Deze steeg met 11 procent naar 931 miljoen euro en was daarmee beter dan de verwachting van het analistenhuis van 884 miljoen euro. Degroof Petercam verklaarde de tegenvaller in de omzet uit de aanhoudende uitdagingen als gevolg van de coronacrisis, die het analistenhuis voor de rest van het jaar ook niet ziet afnemen. Reden dat Degroof zijn taxaties voor dit jaar verlaagt. Op basis van het orderboek denkt de analist dat zijn taxaties voor 2022 niet heel erg naar beneden hoeven. Degroof Petercam heeft een Houden advies met een koersdoel van 9,50 euro voor het aandeel Fugro. Fugro noteerde donderdag op een vlak Damrak 13,3 procent lager op 7,53 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.