Mastercard floreert bij koopzucht consument

(ABM FN-Dow Jones) Mastercard heeft in het derde kwartaal fors meer omzet en winst geboekt dankzij een toenemende bestedingsdrift bij klanten in combinatie met een belastingvoordeel. Dat bleek donderdag bij de kwartaalcijfers van het betaalkaartenbedrijf. De omzet steeg met 30 procent, van 3,8 miljard tot 5,0 miljard dollar. De nettowinst steeg zelfs met 59 procent, van 1,5 miljard naar 2,4 miljard dollar, gespekt door een forse daling van de belastingdruk van 21 richting 14 procent. Terwijl de operationele inkomsten met 29 procent stegen, stegen de operationele kosten ook fors, met 31 procent. Hierdoor daalde de marge iets, van 54,9 naar 54,5 procent. De hogere kosten waren deels het gevolg van overnames en deels van hogere kosten voor personeel, marketing en dataverwerking. "We zagen het momentum in het hele bedrijf aanhouden, terwijl we sterke omzet- en winstgroei realiseerden", zei CEO Michael Miebach in een toelichting. Hij zag "gezonde binnenlandse bestedingen" en ook solide groei van de internationale uitgaven "die recent zijn teruggekeerd tot de niveaus van voor de crisis." De betaalvolumes in dollars stegen met 20 procent tot 2 biljoen dollar. De internationale volumes stegen met 52 procent gerekend in lokale valuta's. Verder zei Mastercard diensten voor cryptomunten te blijven toevoegen. Bron: ABM Financial News

