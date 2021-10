ECB houdt kruit zoals verwacht droog

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft zijn monetaire beleid, ten aanzien van de rente en de opkoopprogramma's gehandhaafd, bleek donderdag uit het rentebesluit van de centrale bank.

De belangrijkste beleidsrente bleef zoals verwacht staan op 0,00 procent en de strafrente op 0,25 procent. De depositorente werd gehandhaafd op 0,50 procent negatief.

Ook de opkoopprogramma's veranderden nog niet. Het standaard Asset Purchase Programme bleef staan op 20 miljard euro per maand.

Het Pandemic Emergency Purchase Programme van 1.850 miljard gaat minimaal tot eind maart 2022 door, maar in een "gematigd lager" tempo dan in de voorgaande kwartalen, meldde de ECB in september al. Wat er na maart 2022 met het PEPP gebeurt, wordt vermoedelijk pas in december duidelijk.

De valutamarkten lijken in te prijzen dat de ECB aanzienlijk sneller de rente gaat verhogen, dan de centrale bank zelf aangeeft, nu de inflatie sterk is opgelopen.

In de eurozone steeg in de inflatie in september naar 3,4 procent, van 3,0 procent in augustus. Verwacht wordt dat morgen een inflatiecijfer van 3,7 procernt voor oktober wordt bekendgemaakt.

Als de ECB conform de eigen uitspraken de rente pas in 2023 verhoogt, dan loopt de centrale bank ver achter bij de Bank of England én de Federal Reserve. "Europa hobbelt er op rentegebied achteraan en dat wordt weerspiegeld in de koers van de euro", volgens valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst.



Voorzitter Christine Lagarde zal na afloop van de rentevergadering geen belangrijke details delen tijdens haar persmoment, denkt econoom Carsten Brzeski van ING. Zij moet volgens de econoom al haar energie gebruiken voor de groter wordende kloof tussen haviken en duiven. Daarom zal ze publiekelijk niet het achterste van haar tong willen laten zien. De centrale bank zal volgens hem vooral de markt willen voorbereiden op wat er komen gaat in december.



Om 14:30 uur begint Lagarde aan haar persconferentie.