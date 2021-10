ING trekt stekker uit Payvision - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING trekt de stekker uit het in 2018 overgenomen betaalbedrijf Payvision, dat geen antwoord had op de sterke concurrentie in de betaalmarkt. Dat meldde het Financieele Dagblad donderdag. De 162 medewerkers verliezen hun baan en klanten moeten op zoek naar een nieuwe aanbieder. Met de sluiting ontdoet de bank zich van een hoofdpijndossier. Na de overname bleken er veel risicovolle klanten in het bestand te zitten, onder andere in de porno- en gokindustrie, waar het risico van witwaspraktijken groot wordt geacht. De overname was een idee van voormalig CEO Ralph Hamers, die een antwoord zocht op de opmars van Adyen en andere nieuwe partijen op de betaalmarkt. ING wilde met Payvision zijn positie op die markt heroveren. Behalve de overnamesom van 350 miljoen euro, investeerde ING nog tientallen miljoenen in het bedrijf, volgens de krant. Bron: ABM Financial News

