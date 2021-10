Beursblik: Air France-KLM herstelt verder Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM zal in het derde kwartaal van dit jaar waarschijnlijk hogere resultaten rapporteren, nu de lockdownmaatregelen steeds meer worden afgebouwd. Dit bleek uit een consensusverwachting van analisten die werd samengesteld door de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Air France-KLM zei al in dit kwartaal op 60 tot 70 procent van de capaciteit te zullen vliegen, vergeleken met het derde kwartaal van 2019. Dat zou een aanzienlijke verbetering zijn ten opzichte van de 48 procent in het tweede kwartaal. Zestien geraadpleegde analisten rekenen gemiddeld op een omzet van 4,48 miljard euro. Dat is fors beter dan de 2,52 miljard euro een jaar eerder, maar ook nog flink lager dan de 6,46 miljard euro in derde kwartaal van 2019. De analisten voorzien verder een operationeel verlies van 195 miljoen euro, tegenover een operationeel verlies van ruim een miljard euro in het derde kwartaal van 2020 en een winst van 900 miljoen euro in dezelfde periode in 2019. Het nettoresultaat wordt door de analisten geraamd op een verlies van 318 miljoen euro, tegenover een verlies van 1,7 miljard euro in 2020. Air France-KLM opent vrijdag de boeken. Bron: ABM Financial News

