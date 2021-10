Europese beurzen verdeeld rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag verdeeld in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een plus van 0,1 procent op 473,10 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,2 procent naar 15.677,90 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,2 procent met een stand van 6.769,68 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 0,3 procent naar 7.228,54 punten.

De Duitse werkloosheid daalde net als in september ook in oktober, en kwam uit op 5,4 procent.

Naast de ECB vanmiddag, gaat de aandacht vandaag en morgen uit naar diverse belangrijke macro-economische data, zoals de Duitse inflatie, de wekelijkse steunaanvragen van de Verenigde Staten en de eerste raming voor de economische groei in het derde kwartaal van de VS.

Olie noteerde donderdag lager. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 1,0 procent in het rood op 81,88 dollar, terwijl voor een december-future Brent 83,06 dollar werd betaald, eveneens een daling van 1,0 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1590. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1601 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1606 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Royal Dutch Shell heeft in het derde kwartaal goed geprofiteerd van de hogere olie- en gasprijzen met een verviervoudiging van de winst, wat nog achterbleef bij wat analisten hadden verwacht. Ook meldde inmiddels de activistische aandeelhouder Daniel Loeb zich bij het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Hij stuurt aan op een opsplitsing van het bedrijf. Het aandeel noteerde 2,8 procent lager in koers.

Sectorgenoot TotalEnergies heeft in het derde kwartaal de winst stevig zien stijgen, zoals ook verwacht. De koers van het aandeel noteerde 1,5 procent lager.

De in Brussel genoteerde brouwer AB InBev presteerde in het derde kwartaal op vrijwel alle fronten beter dan analisten hadden verwacht. Ook verhoogde de brouwer de outlook. Dit werd beloond met een koerswinst van 6,8 procent.



Volkswagen heeft donderdag de outlook voor dit jaar gehandhaafd, nadat de operationele winst en omzet in het derde kwartaal daalden door een tekort aan halfgeleiders. De koers van het aandeel noteerde 3,2 procent lager.

Unibail-Rodamco-Westfield heeft in de eerste negen maanden van dit jaar de huurinkomsten zien dalen als gevolg van verschillende coronabeperkingen. De koers van het aandeel noteerde 6,8 procent lager.

Sanofi heeft in het derde kwartaal meer omzet en winst geboekt en verhoogde zijn verwachting voor het jaar. De koers van het aandeel noteerde 0,2 procent hoger.

In Parijs noteerde de helft van de koersen van de hoofdaandelen in het rood, onder aanvoering van de koers van Unibail. Winst was er weggelegd voor de koers van het aandeel STMicroelectronics dat 4,6 procent steeg. Ook elders in Europa deden de halfgeleiders het goed. Zo won de aandelenkoers Besi in Amsterdam 3,0 procent.

In Frankfurt noteerde ook de helft van de aandelenkoersen onder de slotnoteringen van woensdag. Volkswagen was hier de sterkste daler. Het aandeel Puma was donderdag goed voor de sterkste plus met een koerswinst van 2,1 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,5 procent tot 4.551,68 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 35.490,69 punten en de Nasdaq sloot vlak op 15.235,84 punten.