Beursblik: vlakke resultaten voor Signify verwacht

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft in het derde kwartaal van 2021 naar verwachting vlakke resultaten geboekt. Dat blijkt uit een analistenconsensus die het verlichtingsbedrijf zelf samenstelde. De analisten rekenen gemiddeld op een omzet van ruim 1,7 miljard euro, vergelijkbaar met de omzet een jaar eerder. Dit komt neer op een vergelijkbare omzetstijging van 0,3 procent. Dat was een jaar eerder nog een krimp van 8,3 procent. De analisten rekenen verder op een aangepast EBITA-resultaat van 198 miljoen euro. Een jaar eerder was dit 199 miljoen euro. Dat zou resulteren in een onveranderde marge van 11,5 procent. Onder aan de streep stond in het derde kwartaal vermoedelijk een nettowinst van 89 miljoen euro tegen 90 miljoen euro een jaar eerder, zo voorspellen de analisten. Kepler Cheuvreux ziet aanhoudende problemen bij de aanvoer van componenten. ING kijkt in de kwartaalupdate dan ook vooral uit naar de ontwikkelingen rond de aanvoerketen. "We verwachten dat de problemen met de aanvoer verergerden in het derde kwartaal, maar het is zeer moeilijk om een idee te krijgen van de exacte impact", aldus analist Marc Hesselink van ING. "Tot dusver is Signify er redelijk goed in geslaagd om de benodigde componenten geleverd te krijgen." Verder richt Hesselink zich op de marges. "Met de toegenomen grondstofprijzen, moet Signify de prijzen verhogen." Signify kwam volgens ING al eerder in het jaar met een lijst van producten die duurder worden. "We willen bewijs zien dat de brutomarges inderdaad stabiel zijn gebleven op 39,5 tot 40 procent." Op basis van de recente koers van het aandeel, verwacht de markt ook een impact van de problemen in de aanvoerketen op de volumes en marges van Signify, aldus ING. De vrije kasstroom daalde in het derde kwartaal op jaarbasis vermoedelijk van 214 miljoen naar 90 miljoen euro. De schuld is naar verwachting van analisten afgenomen van 1,6 miljard euro tot 1,3 miljard euro. Outlook Signify mikt voor dit jaar op een vergelijkbare omzetgroei van 3 tot 6 procent met een aangepaste EBITA-marge van 11,5 tot 12,5 procent. Signify rekent daarnaast op een vrije kasstroom van meer dan 8 procent van de omzet in 2021. Voor heel 2021 mikt de analistenconsensus op een omzet van 6,82 miljard euro met een vergelijkbare groei van 4,4 procent. De aangepaste EBITA zal 806 miljoen euro bedragen en de nettowinst 363 miljoen euro, voorzien de analisten. Voor de jaren 2021 tot en met 2023 verwacht Signify dat de vergelijkbare omzet jaarlijks tot 5 procent kan groeien. De aangepaste EBITA-marge moet dan in 2023 11 tot 13 procent bedragen. De vrije kasstroom moet meer dan 8 procent van de omzet zijn tussen 2021 en 2023 en het rendement op aangewend kapitaal minstens 11 procent. Signify opent vrijdag voorbeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

