Valuta: rentebesluit ECB afgewacht

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag nog altijd in de buurt van de 1,1600 dollar in afwachting van het rentebesluit en het commentaar van de Europese Centrale Bank vanmiddag.

"Bij elke indicatie dat de bank afwijkt of kan afwijken van de milde toon die we tot nog toe hebben vernomen, kan de euro oplopen", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "wij denken echter dat de kans daarop niet al te groot is, ook al zijn verschillende centrale banken, waar onder de Federal Reserve en de Bank of Canada, al een stuk verder met hun voorbereidingen voor een monetaire verkrapping", aldus Erdmann.

Naast de ECB gaat de aandacht vandaag en morgen uit naar diverse belangrijke macro-economische data, zoals de Duitse inflatie, de wekelijkse steunaanvragen van de Verenigde Staten en de eerste raming voor de economische groei in het derde kwartaal van de VS. "Daar zit ook een inflatiecomponent in bijgesloten en daar zal met name gekeken worden naar de prijsstijgingen zonder de effecten van voedsel- en energieprijzen", aldus Erdmann.

De Bank of Japan wijzigde het monetaire beleid vandaag niet, maar stelde wel enkele economische verwachting bij. Voor dit jaar verwacht de bank een inflatie zonder de effecten van de voedsel- en energieprijzen van nul procent. Dat was in een eerdere raming nog 0,6 procent. Voor 2022 komt deze kerninflatie naar verwachting uit op 0,9 procent, gelijk aan de eerder inschattingen. Het jaar erop komt deze dan naar verwachting van de Bank of Japan uit op 1,0 procent, en ook dat is een ongewijzigde inschatting.

Voor de groei van de economie rekent de Japanse bank voor dit jaar op 3,4 procent tegen eerder 3,8 procent, voor 2022 van 2,9 procent tegen eerder 2,7 procent en voor het jaar erop van 1,3 procent, gelijk aan de eerder raming.

De Duitse werkloosheid daalde net als in september ook in oktober, en kwam uit op 5,4 procent.

Voor de steunaanvragen van de VS rekent de markt op 289.000 aanvragen, een fractie lager dan een week eerder.

De euro noteerde donderdag 0,2 procent lager op 1,1585 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8429 Britse pond. Het Britse pond steeg donderdag 0,1 procent en noteerde op 1,3749 dollar.