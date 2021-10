Beursupdate: flinke uitslagen op vlakke beurs

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef donderdagochtend dicht bij huis, maar de individuele uitslagen waren wel fors. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 0,2 procent tot 813,82 punten.

Beleggers verwerkten vanochtend veel bedrijfscijfers, onder meer van indexzwaargewicht Royal Dutch Shell, Unibail-Rodamco-Westfield, Flow Traders, AMG en Arcadis. De bedrijven wisten de markt niet te overtuigen en maakten een flinke koersduikeling. Vooral in de AMX werden aandelen fors afgestraft.

In de AEX zorgden koerswinsten bij Heineken, Besi, ASMI en ASML voor tegenwicht. Daarmee herstelde Heineken van de verliezen eerder in de week na publicatie van een kwartaalupdate. Besi en ASMI profiteerden volgens IG van bedrijfscijfers eerder in de week. "ASML werd meegenomen in hun wervelwind", aldus analisten van IG.

In tegenstelling tot in Amsterdam vanochtend, reageerden beleggers op Wall Street woensdag wel positief op de nodige bedrijfscijfers. "Beleggers reageerden razend enthousiast op de cijfers van zwaargewichten Alphabet en Microsoft", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. "Beide techgiganten wisten de omzetverwachtingen van analisten ruimschoots te verslaan. De nieuwe all-time highs lijken dan ook gerechtvaardigd dankzij sterke resultaten", zo meent Blekemolen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1590. De olieprijzen daalden met 0,5 procent.

Op macro-economisch vlak kijken beleggers vandaag vooral naar de Verenigde Staten, waar een drietal belangrijke publicaties staan geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en economische groeicijfers over het derde kwartaal, gevolgd door de aanstaande woningverkopen in september later op de dag.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen kreeg de cijferrapportage van Shell een negatief onthaal. Het aandeel daalde 2,7 procent. De enorm sterke vrije kasstroom van Royal Dutch Shell compenseert voor de tegenvallende winst, zo stelde analist Quirijn Mulder van ING. Verder meldde de activistidsche aandeelhouder Daniel Loeb zich bij Shell. Hij wil een opsplitsing van het bedrijf, die volgens ING overigens niet zo heel logisch is.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield verloor ook 5,5 procent na vrijgave van cijfers. De huurinkomsten daalden als gevolg van verschillende coronabeperkingen. Heineken was met 2,8 procent de grootste stijger. Een dag eerder verloor het aandeel juist na cijfers.

In de Midkap deden beleggers Flow traders in de uitverkoop. De flitshandelaar gaf 11,6 procent prijs na het overleggen van een tegenvallende winst. Arcadis leverde na een kwartaalupdate 9,7 procent in en Fugro 12,2 procent. Corbion won 2,1 procent na diens cijfers op woensdag. Berenberg verlaagde vandaag het koersdoel voor Corbion van 48,00 naar 45,00 euro bij handhaving van het Houden advies.

Cijfers van AMG werden ook negatief onthaald met een min van 13,2 procent. Volgens ING viel vooral de outlook voor 2022 tegen.

Onder de kleinere aandelen verloor Pharming meer dan 8,4 procent na cijfers.