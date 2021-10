'Veel eenmalige posten bij Shell' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalrapportage van Royal Dutch Shell blonk ditmaal uit door eenmalige posten, maar de operationele kasstroom presteerde sterk. Dit stelden analisten van RBC donderdag. Die kasstroom lag zelfs op een recordniveau en als gevolg daalde de schuld van Shell nog verder, naar 57,5 miljard dollar. Dat is volgens RBC al een daling dit jaar van 16 miljard dollar. Een tegenvaller is volgens RBC wellicht dat Shell niet besloot om het aandeleninkooprogramma te vergroten. "Dat stelt sommigen wellicht teleur, inclusief onszelf", schreef RBC. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.