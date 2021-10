Beursblik: outlook AMG 2022 valt tegen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMG heeft in het derde kwartaal van dit jaar wat zwakker gepresteerd dan verwacht, maar vooral de outlook voor 2022 valt tegen. Dit stelde analist Stijn Demeester van ING donderdag. De omzet kwam in het afgelopen kwartaal met 312 miljoen dollar 2 procent hoger uit dan waar de consensus op mikte, maar de REBITDA viel juist 6 procent lager uit dan verwacht. AMG boekte een REBITDA van 33,1 miljoen dollar, waar de consensus mikte op ruim 35 miljoen dollar. Dit had vooral te maken met tegenvallende resultaten bij Critical Minerals & Technologies. Deze divisie had moeite om de hogere kosten voor energie en vervoer door te berekenen. Clean Energy Materials presteerde volgens ING juist beter dan verwacht, dankzij het sterke prijsklimaat voor lithium en ferrovanadium. AMG mikt verder voor 2021 op een aantrekkende EBITDA op kwartaalbasis, hetgeen volgens ING een resultaat impliceert van 125 miljoen dollar. De consensus mikt voor heel dit jaar op een resultaat van 129 miljoen dollar. Voor 2022 wordt een resultaat verwacht van meer dan 150 miljoen dollar. "Dit geeft vertrouwen in 2023, gezien AMG zal profiteren van de strategische uitbreidingen in lithium." Bovendien is AMG volgens Demeester altijd conservatief in het afgeven van een outlook. Toch ligt de outlook voor 2022 circa 22 procent lager dan waar de consensus vanuit gaat, namelijk een resultaat van 192 miljoen dollar. ING handhaafde het koopadvies op AMG met een koersdoel van 35,00 euro. Het aandeel daalde 8,4 procent tot 26,30 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.