'PostNL hield al rekening met ongewijzigde postzegelprijs'

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) PostNL voert geen veranderingen door in de postzegelprijs in 2022, maar dit is al opgenomen in de doelen voor 2024. Dit stelde analist Marc Zwartsenburg van ING donderdag. Zwartsenburg voorzag al een negatieve koersreactie op de gemiste kans om de prijzen te verhogen. Desondanks is de analist van mening dat de markt nog niet de hogere volumes in 2020/2021 heeft ingeprijsd en daarmee uitgaat van een te lage startbasis als compensatie. "De verwachtingen zijn nog steeds erg terughoudend voor de komende jaren [en] liggen ver onder de eigen doelen voor 2022/2024", aldus de analist. Zwartsenburg merkte op dat het aandeel PostNL er de afgelopen tijd er al niet goed bij lag. "De impact [van de ongewijzigde postzegelprijzen] zal uiteindelijk waarschijnlijk beperkt zijn." ING heeft een koopadvies op PostNL met een koersdoel van 5,80 euro. Het aandeel daalde vanochtend met 2,5 procent tot 3,83 euro. Bron: ABM Financial News

