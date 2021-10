Duitse werkloosheid in oktober weer afgenomen

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal werklozen in Duitsland is in oktober opnieuw gedaald. Dat meldde het Federale Arbeidsbureau donderdag.

In oktober liep het voor seizoensinvloeden aangepaste aantal werklozen ten opzichte van september met 39.000 terug. In september was er al sprake van een afname met 31.000 op maandbasis en ook in augustus daalde het aantal werklozen, met 54.000.

Het voor seizoensinvloeden aangepaste werkloosheidspercentage kwam in oktober daarmee uit op 5,4 procent tegen 5,5 in september. In juli was de werkloosheid nog 5,6 procent.

In totaal zaten er in oktober 2,377 miljoen Duitsers zonder baan. In september waren er dit nog 2,465 miljoen.