'Kasstroom Shell compenseert tegenvallende winstgroei' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Shell International Limited

(ABM FN-Dow Jones) De enorm sterke vrije kasstroom van Royal Dutch Shell compenseert voor de tegenvallende winst. Dit stelde analist Quirijn Mulder van ING donderdag. Die meevaller bij de kasstroom kwam volgens ING overigens voor ruim 4 miljard dollar voor rekening van LNG-derivaten. Dat zal in de komende kwartalen andersom zijn, merkte hij op. De winst viel circa een miljard dollar lager uit dan de analistenconsensus had voorzien op 4,1 miljard dollar. Dit schreef Mulder toe aan zwakke prestaties bij raffinage en marketing. Maar ook de tak Upstream presteerde volgens hem tegenvallend. Ten aanzien van de opsplitsing die de activistische aandeelhouder Daniel Loeb van Shell eist, zei Mulder dit een vreemde gedachte te vinden. Zo zijn de oude activiteiten van Shell en de nieuwe duurzame activiteiten veel minder aparte takken van sport dan Loeb suggereert en daarbij is de kasstroom van de oude takken nodig voor investeringen in de duurzame activiteiten. ING handhaaft het Houden advies op Shell met een koersdoel van 16,50 euro. Donderdag daalt het aandeel 1,4 procent naar 20,69 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.