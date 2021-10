Deutsche Bank verhoogt koersdoel ASMI Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft donderdag het koersdoel voor ASM International verhoogd van 400,00 naar 440,00 euro met een herhaling van het koopadvies. Het aandeel ASMI presteert de afgelopen maanden beter dan dat van ASML, constateerde analist Robert Sanders, en dat werd nog eens versterkt door de beleggersdagen die beide halfgeleiderspecialisten enkele weken terug organiseerden. Inmiddels is de koers van ASMI dit jaar al meer dan verdubbeld, maar toch ziet Sanders nog opwaarts potentieel, mede dankzij de omvangrijke investeringsplannen van Intel. De Amerikanen hebben een sterke relatie met ASMI, benadrukte de analist. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.