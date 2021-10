Sanofi verhoogt verwachting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sanofi heeft in het derde kwartaal meer omzet en winst geboekt en verhoogde zijn verwachting voor het jaar. Dat bleek uit de kwartaalcijfers van het Franse farmaceutische bedrijf. De nettowinst steeg van 1,95 miljard naar 2,32 miljard euro en de omzet van 9,48 miljard naar 10,43 miljard euro. De omzetgroei werd gedreven door het bestseller-medicijn Dupixent, vaccins en de zorgproducten voor consumenten. Zonder bepaalde bijzondere posten steeg de winst van 2,30 miljard naar 2,74 miljard euro. De verwachting voor de winst per aandeel werd verhoogd. Sanofi rekent nu op een winstgroei van 14 procent, afgezien van valutabewegingen en onvoorziene gebeurtenissen. Eerder mikte het bedrijf nog op 12 procent meer winst dit jaar. Bron: ABM Financial News

