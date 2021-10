Budget Thuis en Youfone weer in zee met KPN Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft opnieuw meerjarige contracten afgesloten met Budget Thuis en Youfone. Dit maakte het telecombedrijf donderdagochtend bekend. De wholesale-aanbieders verlengden hun contracten met vijf jaar. Budget Thuis én Youfone leveren al jaren vast internet, tv en mobiele telefonie aan consumenten en bedrijven over de netwerken van KPN. "Wij zijn blij dat we met deze succesvolle aanbieders van mobiele telefonie en breedband opnieuw langjarige contracten hebben kunnen afsluiten. Het biedt consumenten en bedrijven veel keuze in aanbod en prijzen", aldus Michel van Wissen, directeur Wholesale bij KPN. Financiële details maakte KPN niet bekend. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.