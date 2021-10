Volkswagen handhaaft outlook 2021 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Volkswagen heeft donderdag de outlook voor dit jaar gehandhaafd, nadat de operationele winst en omzet in het derde kwartaal daalden door een tekort aan halfgeleiders. De omzet liep met 4,1 procent terug tot 56,9 miljard euro, maar viel daarmee wel hoger uit dan de 54,7 miljard waar analisten geraadpleegd door FactSet op mikten. De Duitse autobouwer zag verder de operationele winst in het afgelopen kwartaal uitkomen op 2,6 miljard euro tegen 3,2 miljard euro een jaar eerder. De operationele winst voor bijzondere posten daalde met 12 procent tot 2,8 miljard dollar bij een marge van 4,9 procent. Onder de streep kwam de winst wel 5,6 procent hoger uit op 2,9 miljard euro. Outlook Voor heel 2021 mikt Volkswagen nog steeds op een operationeel rendement op de omzet van 6 tot 7,5 procent. Wel verlaagde de autobouwer de verwachtingen voor het aantal af te leveren auto’s, die dit jaar in lijn zullen zijn met een jaar eerder. De omzet wordt nu aanzienlijk hoger ingeschat dan in 2020. Bron: ABM Financial News

