Winst Flow Traders keldert in slap kwartaal

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders had in het derde kwartaal fors minder handelsinkomsten dan in de voorgaande kwartalen, waardoor ook de winst sterk daalde. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van het flitshandelhuis.

De netto handelsinkomsten daalde naar 67,1 miljoen euro, van 94,4 miljoen euro in het tweede kwartaal. Analisten hadden vooraf gerekend op een daling tot 79,2 miljoen euro.

De nettowinst daalde naar 8,7 miljoen euro, 20 miljoen euro minder dan een kwartaal eerder. Hier hadden analisten gerekend op 21 miljoen euro.

CEO Dennis Dijkstra van Flow Traders sprak van een minder sterk derde kwartaal en benadrukt de groeiplannen in de obligatiehandel, waar Flow Traders liquiditeit wil verschaffen in bedrijfsobligaties en staatsleningen in opkomende markten.

"Verdere normalisering van de markt en enige seizoensinvloeden resulteerden in lagere handelsresultaten", voegde chief trading officer Folkert Joling toe. "Dit was duidelijk zichtbaar in de vastrentende indextrackers, waar beperkte volatiliteit de handel raakte, vooral in de VS."

De operationele kosten bleven bijna gelijk, op 52,2 miljoen euro, tegen 54,1 miljoen euro een kwartaal eerder. Alleen de personeelskosten daalden licht, ondanks een stijging van het aantal medewerkers van 577 naar 603.

De daling van de inkomsten vond vooral plaats in Europa, waar de handel afnam van 62 miljoen naar minder dan 43 miljoen euro. Ook in de Amerika's ging het hard omlaag, van 17,5 miljoen in het tweede kwartaal tot 10,0 miljoen euro. In Azië bleven de inkomsten vrijwel gelijk op 14,4 miljoen euro.

De verhandelde waarde van de ETP-markt, waar Flow Traders zich vooral op richt, was 11 procent hoger dan in het tweede kwartaal. Over de eerste drie kwartalen daalde deze waarde met 5 procent, ten opzichte van een jaar eerder.