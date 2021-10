Heijmans bouwt 86 woningen in Almere Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans en Syntrus Achmea hebben een koopovereenkomst getekend voor de bouw van 86 energieneutrale woningen en 2 commerciële ruimten in de nieuwe woonwijk New Brooklyn in Almere. Dit maakte de bouwer donderdagochtend bekend. De omzet van het project bedraagt voor Heijmans 28,5 miljoen euro. De start van de bouwwerkzaamheden is februari 2022 en de beoogde oplevering is verdeeld over het vierde kwartaal van 2023 en het eerste kwartaal van 2024. Bron: ABM Financial News

