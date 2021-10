Veon ziet resultaten flink aantrekken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: VEON

(ABM FN-Dow Jones) Veon heeft in het derde kwartaal van 2021 de resultaten stevig zien aantrekken en verhoogde de outlook. Dat maakte het in Nederland gevestigde mobiele telefoniebedrijf, voorheen bekend als Vimpelcom, donderdag voorbeurs bekend. Volgens topman Kaan Terzioglu was er sprake van het vijfde achtereenvolgende kwartaal van verbetering van de operationele en financiële resultaten. "Al onze ondernemingen lieten op jaarbasis een groei van de omzet zien, waarbij er vijf zelfs met dubbele cijfers groeiden”, aldus de topman. De omzet van Veon steeg op jaarbasis met 10,2 procent en in lokale valuta zelfs met 11,2 procent. Vooral over Beeline in Rusland was de CEO te spreken met een omzetgroei van 8,3 procent. Het EBITDA-resultaat van Veon trok met 8,6 procent aan. De vrije kasstroom bedroeg 308 miljoen Amerikaanse dollar, hetgeen volgens Veon een "significante" verbetering betekende ten opzichte van voorgaande kwartalen. Het aantal 4G-klanten steeg tot 93,8 miljoen, waardoor Veon een marktpenetratie realiseerde van 46,2 procent. Dit was 10,3 procentpunt meer op jaarbasis en 3 procentpunt meer op kwartaalbasis. De nettoschuld bedroeg eind september 8,2 miljard dollar, met een schuldratio van circa 2,5. Outlook Voor heel 2021 mikt Veon op een EBITDA-groei in lokale valuta van minimaal 8 procent. Eerder sprak VEON nog van een groei van 5 tot 9 procent. Het bedrijf blijft mikken op een hoge enkelcijferige groei van de omzet in lokale valuta. Bron: ABM Financial News

