GrandVision laat Covid-impact bijna achter zich

(ABM FN-Dow Jones) GrandVision heeft in de eerste negen maanden van 2021 een versnelling van de omzet en de winstgevendheid laten zien. Dit bleek donderdagochtend uit cijfers van de optiekketen, die wordt overgenomen door het Italiaanse EssilorLuxottica.

"De prestaties in het derde kwartaal onderstrepen de veerkracht en sterke marktpositionering. Hoewel er in bepaalde markten nog steeds aan COVID-19 gerelateerde uitdagingen bestaan, hebben we een sterke groei gerealiseerd", zei CEO Stephan Borchert in een toelichting.

In Frankrijk, de grootste markt voor de optiekketen, had het concern nog steeds last van door de overheid opgelegde coronamaatregelen.

In de verslagperiode kwam de omzet uit op 2.959 miljoen euro tegen 2.500 miljoen euro een jaar eerder, eEen stijging van 18,4 procent. Daarmee bleef de omzet nog wel onder die in de eerste negen maanden van 2019, toen GrandVision een omzet behaalde van 3.040 miljoen euro.

De aangepaste EBITA steeg op jaarbasis van 153 miljoen euro naar 384 miljoen euro bij een marge van 13,0 procent. Een jaar eerder bedroeg de marge nog 6,1 procent, tegen een marge van 12,1 procent in 2019.

GrandVision had aan het einde van de verslagperiode 7.193 winkels tegen 7.247 winkels een jaar eerder.

De schuldpositie van GrandVision halveerde op jaarbasis bijna van 602 miljoen euro naar 363 miljoen euro.

GrandVision heeft vertrouwen in de rest van het jaar en verwacht een omzet die op vergelijkbare basis hoger zal uitvallen dan het niveau in 2019, met ook een hogere aangepaste EBITA dan in 2019. Daarbij gaat de optiekketen er wel van uit dat er geen nieuwe coronarestricties volgen in de komende maanden.

Op 1 juli rondde EssilorLuxottica de overname van het belang van HAL in GrandVision af. Op 7 oktober lanceerde EssilorLuxottica een bod op de aandelen van GrandVision die het nog niet in bezit heeft.

Essilor is bereid om 28,42 euro per aandeel te betalen. Het bod wordt door het bestuur en de raad van commissarissen van GrandVision gesteund.

Essilor heeft, na de overname van het belang van HAL in GrandVision van 76,72 procent, inmiddels een belang van circa 86,67 procent, of ruim 220,5 miljoen aandelen.

Het aandeel GrandVision sloot woensdag op de Amsterdamse beurs op 28,45 euro.