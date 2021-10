Meer omzet en minder resultaat bij Fugro Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Fugro heeft in het derde kwartaal op jaarbasis de omzet nog wel zien oplopen, maar de resultaten onder druk zien komen te staan. Dit maakte de bodemonderzoeker donderdag bekend in een tussentijds handelsbericht. De omzet steeg op een vergelijkbare basis met 3,7 procent naar 378 miljoen euro, waar over het derde kwartaal van het vorig jaar nog 360,7 miljoen werd gerapporteerd. Het aangepaste operationeel resultaat (EBITDA) kwam uit op 57,8 miljoen tegen 67,5 miljoen euro, het aangepaste bedrijfsresultaat (EBIT) liep terug van 40,4 miljoen euro over het derde kwartaal van 2020 naar 28,8 miljoen euro. De bij deze post behorende marge daalde van 11,2 naar 7,6 procent. In het tweede kwartaal van dit jaar lag dit percentage nog op 8,1 procent. De kasstroom steeg van 36,7 miljoen naar 77,4 miljoen euro. De nettoschuld kwam aan het eind van de verslagperiode uit op 306,6 miljoen euro. Dat was aan het einde van juni 368,4 miljoen euro en aan het einde van 2020 295,8 miljoen euro. Outlook Fugro herhaalde de outlook voor dit jaar waarin het uitgaat van omzetgroei en een gematigde margeverbetering en een break even vrije kasstroom. De onderneming verwacht dit jaar tussen de 80 en 90 miljoen euro te investeren. Voor de middellange termijn, die nu strekt tot 2023 en 2024, mikt Fugro nog altijd op een EBIT-marge van 8 tot 12 procent. "Ik heb er vertrouwen in dat we op schema liggen" zei topman Mark Heine over de outlook. Het aandeel Fugro daalde woensdag op een rood Damrak 1,1 procent lager naar 8,69 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.