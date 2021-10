Omzet Arcadis in de lift Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft in het afgelopen kwartaal de omzet zien oplopen, terwijl het bedrijfsresultaat onder druk stond. Dat bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers over het derde kwartaal van het advies- en ingenieursbureau. De netto-omzet steeg op jaarbasis met 5 procent naar 636 miljoen euro, of met 4,1 procent autonoom, terwijl de operationele EBITA onder druk stond met een daling van 3 procent, naar 64 miljoen euro. De marge liep daarbij terug van 10,9 procent naar 10,1 procent. ING mikte vooraf op een omzet van 630 miljoen euro en een operationele EBITA van 67 miljoen euro. Arcadis sprak van een "duurzame, sterke" vraag vanuit klanten met het oog op de klimaatverandering, energietransitie en urbanisering. "De toegenomen investeringen vanuit zowel de publieke als private sector in groeigebieden zorgen voor een positieve outlook voor de toekomst en zal ervoor zorgen dat Arcadis nieuwe projecten kan binnenhalen en een gezonde pijplijn behoudt", aldus CEO Peter Oosterveer. "In combinatie met onze autonome omzetgroei, robuuste prestaties en sterke backlog geven mij het vertrouwen dat we de strategische doelen voor 2023 gaan halen." Eind september had Arcadis een min of meer stabiele orderportefeuille ter waarde van 2,1 miljard euro. De onderneming mikt voor 2023 op een omzetgroei van circa 5 procent. Voor de EBITA-marge wordt gemikt op een niveau van meer dan 10 procent in 2023 De vrije kasstroom bedroeg het afgelopen kwartaal 75 miljoen euro ten opzichte van 119 miljoen euro een jaar eerder. De nettoschuld daalde aan het eind van het derde kwartaal naar 47 miljoen euro, van 195 miljoen een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

