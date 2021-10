Omzetdruk voor Pharming neemt af

(ABM FN-Dow Jones) Pharming heeft in de eerste drie kwartalen van 2021 de omzet en de winst onder druk zien staan, maar zag kwartaal op kwartaal wel verbetering. Dit blijkt donderdag uit de kwartaalupdate van het Leidse biotechbedrijf.

De verbetering van de resultaten na de eerste klap van de coronapandemie is volgens CEO Sijmen de Vries te danken aan de instroom van nieuwe patiënten en de toenemende vraag naar de producten van Pharming.

In de eerste negen maanden van 2021 boekte Pharming een omzet van 146,1 miljoen dollar, een daling van 4 procent vergeleken met dezelfde periode in 2020. In het derde kwartaal nam de omzet wel met 6 procent toe ten opzichte van het tweede, tot 49,7 miljoen dollar. Ook de verkopen van Ruconest in de VS bleven zich in het derde kwartaal van 2021 herstellen, met 6 procent. In Europa en de rest van de wereld stegen de verkopen in het afgelopen kwartaal zelfs met 58 procent op kwartaalbasis.

Het operationeel resultaat nam in de eerste negen maanden met 72 procent af tot 15,3 miljoen dollar en onder de streep restte een nettowinst van 13,9 miljoen dollar, een halvering ten opzichte van de 28,9 miljoen in de eerste negen maanden van 2020.

Pharming investeert in toenemende mate in de voorbereidingen op de lancering van leniolisib in het vierde kwartaal van 2022, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthoudende instanties.

"Ik kijk uit naar de data van de registratiestudie met leniolisib, die we begin 2022 verwachten", zei dus De vries donderdag.

Aan het einde van het derde kwartaal had Pharming nog 185 miljoen dollar in kas.

Outlook

Pharming verwacht dat ook in het vierde kwartaal het herstel doorzet. Verder voorziet het biotechbedrijf een handhaving van de positieve nettowinst gedurende de rest van het jaar. Een concrete outlook gaf Pharming niet af