Ford verhoogt outlook hele boekjaar

Beeld: Ford

(ABM FN-Dow Jones) Ford heeft het afgelopen kwartaal de aangepaste winstverwachting overtroffen, maar de winst stelde teleur, terwijl de Amerikaanse autofabrikant zijn outlook voor het hele boekjaar verhoogde. Dit bleek woensdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse autofabrikant. ? "De beschikbaarheid van halfgeleiders blijft een uitdaging, maar is aanzienlijk verbeterd vanaf het tweede kwartaal", zei het concern in de toelichting op de cijfers. Fors sprak van een "grote vraag" naar zijn nieuwe modellen, waaronder elektrische auto's. "Dit is de meest opwindende Ford-line-up die ik heb gezien", zei ceo Jim Farley. Ford boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 1,8 miljard dollar, tegenover 2,4 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De winst per aandeel bedroeg 0,45 dollar, versus 0,60 dollar per aandeel vorig jaar. De aangepaste winst kwam uit op 0,51 dollar per aandeel. De omzet daalde van 37,5 miljard dollar in het derde kwartaal van 2020 naar 35,7 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst per aandeel van 0,27 dollar op een omzet van 38,2 miljard. Outlook Het concern voorziet voor het hele boekjaar een gecorrigeerde EBIT van 10,5 tot 11,5 miljard dollar. Het aandeel Ford Motor noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 4,3 procent hoger. Bron: ABM Financial News

