Shell sprak met Third Point

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell heeft al met Third Point gesproken. Dit bevestigde de energiereus woensdagavond, nadat eerder vandaag bekend werd dat de activistische aandeelhouder wil dat Shell zich opsplitst. "Het investor relations team van Shell heeft voorbereidende gesprekken gevoerd met Third Point en we zullen met hen in gesprek blijven, zoals we met al onze aandeelhouders doen", schreef Shell. "Shell verwelkomt een open dialoog met al zijn aandeelhouders, inclusief Third Point", voegde de energiereus toe. Eerder dit jaar presenteerde Shell zijn plannen voor de energietransitie en die kregen van 89 procent van de aandeelhouders steun, benadrukte Shell. Third Point is van mening dat Shell zou moeten overwegen om twee zelfstandige bedrijven op te richten: één met de oude activiteiten, zoals raffinage, die voor een stabiele kasstroom zorgen, en een tweede bedrijf voor zijn duurzame activiteiten en andere divisies die aanzienlijk investeringen vergen, schreef de activist in een brief aan zijn beleggers. Bron: ABM Financial News

